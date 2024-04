Rangnick: ÖFB verweist auf "aufrechtes Vertragsverhältnis"

Schöttel weiter: "Der volle Fokus ist auf die UEFA EURO 2024 gerichtet." Dort soll Rangnick (65) die Auswahl der Alpenrepublik im Sommer in der schwierigen Gruppe D mit Vize-Weltmeister Frankreich, den Niederlanden und Polen ins Achtelfinale führen. Sein Vertrag gilt über das Turnier in Deutschland hinaus bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.