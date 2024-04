Real in den Köpfen - Bjelica hofft auf Bayern-Coup

Trainer Nenad Bjelica vom Bundesligisten Union Berlin sieht in Bayern Münchens Halbfinal-Einzug in der Champions League eine Chance für seine Mannschaft. Das kommende Duell gegen Real Madrid habe für den deutschen Rekordmeister „sicher Priorität“, sagte Bjelica vor dem Ligaspiel in der Alten Försterei am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Bayern hätten am Mittwoch gegen den FC Arsenal zudem ein schweres Spiel gehabt, „das wollen wir ausnutzen.“