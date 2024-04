Rekordquoten! TV-Sender profitieren von Bayern-Blamage in Heidenheim

Die Pleite des FC Bayern in Heidenheim (2:3) war nicht nur für die Gastgeber ein Erfolg. Zuschauer von Sky und der Sportschau sorgten für Rekordquoten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Münchener gaben am Samstagnachmittag eine 2:0-Führung aus der Hand und erlitten so die zweite Niederlage in Folge. Die Live-Übertragung bei Sky brachte dem Pay-TV-Sender einen Marktanteil von etwa 9,5 Prozent. Alleine das ist schon bemerkenswert, aber beim Blick auf die gesamten Zahlen bei Sky wird der Quotenerfolg noch deutlicher.

Der Samstagnachmittag am 28. Spieltag der Bundesliga erzielte den höchsten Marktanteil der Saison. Zusammengerechnet kamen die Einzelspiele und die Konferenz auf einen Marktanteil von 24,8 Prozent. Bei den Zahlen sind die Übertragungen in Kneipen oder Bars sowie die Streams in der Sky Go App nicht eingerechnet.

Am Abend präsentierte die Sportschau erste Ausschnitte des Spiels im Free-TV. Und auch die ARD konnte Rekorde feiern: Mit einem Marktanteil von 23,4 Prozent trug die Bayern-Pleite zum Quotenbestwert der Saison bei.

{ "placeholderType": "MREC" }