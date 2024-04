"Riesengewinn": Hasenhüttl schwärmt von Streich

Ralph Hasenhüttl hegt große Zuneigung für seinen Trainerkollegen Christian Streich - schenken will er ihm auf dessen Abschiedstour aber nichts. „Wir kommen jetzt nicht, um ihm einen schönen Ruhestand zu wünschen, sondern wir wollen sicher was mitnehmen und einen heißen Tanz liefern“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).