Leverkusen-Boss hat keine Angst vor FC Bayern

Simon Rolfes fürchtet einen Gegenangriff von Bayern München in der kommenden Saison nicht. „Nein, wir spielen ja nur zweimal gegen sie und nicht jeden Spieltag“, sagte der 42-Jährige am Montag im ARD-Morgenmagazin, angesprochen auf einen möglichen Rückschlag des Rekordmeisters: „Wichtig ist deswegen, was wir machen.“