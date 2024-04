Schreiben an die Klubs: DFL kritisiert DAZN

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat offenbar in einem internen Schreiben an die 36 Profiklubs Vorwürfe gegen den Streaminganbieter DAZN erhoben. „DAZN stellt sowohl in seinen jüngsten Schreiben an die DFL als auch in öffentlichen Stellungnahmen erneut Tatsachen bewusst falsch dar, nimmt Verkürzungen vor und versucht, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen“, zitierte der kicker aus dem Schreiben.