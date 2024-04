So historisch könnte der heutige Fußballtag werden

Historischer Tag für Fußball-Deutschland?

Der 21. April 2012 war der Tag, an dem zum bislang letzten Mal ein anderer Klub Meister wurde als der FC Bayern. SPORT1 kramt in der Historie und zeigt, was an jenem Tag noch geschah - im Sport und darüber hinaus.

Bayer Leverkusen könnte erstmals Deutscher Meister werden

© IMAGO/MIS