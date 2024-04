Streit mit DAZN: DFL beharrt auf Standpunkt

Nach der Aussetzung der Medienrechts-Auktion beharrt die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Streit mit DAZN auf ihrem Standpunkt. "Die DFL hat keinen Formfehler im laufenden Auktionsverfahren gemacht", teilte der Ligaverband dem SID am Donnerstag auf Anfrage mit: "Die Vorwürfe von DAZN sind unzutreffend und werden von der DFL zurückgewiesen."

Zuvor musste erstmals in der Geschichte des Profifußballs die Versteigerung der Medienrechte ausgesetzt werden. Der Milliardenpoker ruht, weil Bieter DAZN der DFL Diskriminierung vorwirft. Wie es nach dem Eklat weitergeht, ist erst einmal völlig offen.

Zunächst einmal will das eingeschaltete Bundeskartellamt den Streitfall prüfen. "Die Beteiligten haben in der Angelegenheit Kontakt zu uns aufgenommen", bestätigte das Amt dem SID. Zu dem "laufenden Vorgang" will die Behörde aber derzeit keine weitere Stellung nehmen.