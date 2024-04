Stuttgart will Leverkusen im dritten Anlauf packen

Aller guten Dinge sind drei: Der VfB Stuttgart will Bayer Leverkusen im dritten Anlauf packen und dem deutschen Meister endlich die erste Saisonniederlage zufügen. „Es ist für Bayer ein Anreiz, es dabei zu belassen. Aber für uns ist es auch ein Anreiz, das zu ändern. Wir waren zweimal nah dran diese Saison, sie zu schlagen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Gastspiel in Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER).