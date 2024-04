"Toller Verein" - Bayern-Gerüchte um Frimpong

Mit seinen acht Saisontreffern in der Bundesliga ist Jeremie Frimpong der mit Abstand gefährlichste Rechtsverteidiger. Kein Wunder, dass der 23 Jahre alter Niederländer von Bayer Leverkusen damit das Interesse der europäischen Spitzenklubs auf sich zieht.

Frimpong: „Bayern ist eine tolle Mannschaft, aber ...“

Nun äußerte sich der Bayer-Star zu den Gerüchten: „Bayern München ist eine tolle Mannschaft, aber für mich zählt aktuell nur Leverkusen. Ich bin ein Leverkusen-Spieler und so glücklich, dass ich dort bin.“

Der Stammspieler des Tabellenführers führte weiter aus: “Ich möchte einfach nur einen Titel gewinnen. Ich konzentriere mich auf diese Saison, da ich das Gefühl habe, dass wir in Leverkusen etwas Großes schaffen können. Mein voller Fokus gilt Leverkusen.“

Eine Garantie, dass er ähnlich wie Trainer Xabi Alonso treu bleibt, wollte Frimpong dennoch nicht abgeben: „Man weiß nie, was in der Zukunft im Fußball passiert. Es ist immer was los im Fußball. Aber jetzt gerade konzentriere ich mich voll auf Leverkusen.“