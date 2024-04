Toppmöller: "Widmen den Sieg Bernd Hölzenbein"

Die Erleichterung war Dino Toppmöller anzusehen, nicht nur für den Trainer von Eintracht Frankfurt war dieses 3:1 (0:1) gegen den FC Augsburg enorm wichtig. "Wir sind sehr froh, dass wir Bernd Hölzenbein diesen Sieg widmen konnten", sagte Toppmöller bei DAZN, nachdem seine Frankfurter den fürs Rennen um Europa so wichtigen sechsten Platz gefestigt hatten.

So weit denkt Toppmöller noch nicht. "Wir haben ein Spiel gewonnen, das für uns alle sehr wichtig war", sagte der Trainer: "Es gibt weitere vier Spiele, bei denen wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Alle gemeinsam für dieses große Ziel, das wir haben."

Der Sieg sei vor allem "für die Fans, damit sie zufrieden nach Hause gehen", sagte Toppmöller: "Wir wussten dass wir in der Bringschuld sind aufgrund der Leistung in den letzten Wochen." Dies habe seine Mannschaft umgesetzt: "Wir haben leidenschaftlich gespielt, wenn wir Emotionen zeigen, können wir das Publikum entzünden." Die Mannschaft sei in "Vorleistung gegangen, und die Fans haben super mitgezogen".