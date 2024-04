Trotz nahendem Abstieg: Lieberknecht gibt nicht auf

Trainer Torsten Lieberknecht von Darmstadt 98 will den kaum noch zu vermeidenden Abstieg aus der Fußball-Bundesliga nicht kampflos hinnehmen. „Wir stehen in der Bringschuld, auf keinen Fall etwas abzuschenken“, sagte der Coach des Schlusslichts vor dem Kellerduell am Samstag beim Vorletzten 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky).