VfB stürmt weiter Richtung Champions League

Der spielfreudige VfB ging früh in Führung, erst traf Serhou Guirassy zum 25. Mal in dieser Saison (11., nach Videobeweis) und stellte damit einen Klubrekord auf. Deniz Undav legte mit seinem 16. Treffer nach (17.). Gemeinsam leisteten die Stuttgarter Tor-eros die Vorarbeit für Jamie Leweling (37.). Nach dem Power-Fußball in der ersten Halbzeit verwaltete der VfB seinen Vorsprung nach der Pause - mit großer Seriosität.