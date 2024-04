Völler glaubt an offenen Meisterkampf in der Bundesliga

DFB-Sportdirektor Rudi Völler erwartet in der nächsten Spielzeit einen offenen Titelkampf in der Fußball-Bundesliga. "Ich glaube, wir werden in der kommenden Saison mit Leverkusen, den Bayern, dem BVB und Leipzig einen tollen Kampf an der Tabellenspitze erleben – vielleicht ja noch mit ein, zwei anderen Teams dazu", sagte der 64-Jährige der Welt am Sonntag.