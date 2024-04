Völler macht Rangnick-Andeutung: "Wenn man die Kandidaten liest ..."

"Ich kenne Ralf schon seit vielen, vielen Jahren und schätze ihn als absoluten Toptrainer und Fußballfachmann, der mit seiner Art und Weise, Mannschaften zu führen, sie trainieren zu lassen und einzustellen immer große Erfolge hatte", ergänzte Völler. Auch mit der österreichischen Nationalmannschaft habe Rangnick "gezeigt, zu was er fähig ist - leider auch gegen uns", ergänzte Völler mit Blick auf das 0:2 der DFB-Elf in Wien im vergangenen November.

Völler bestätigt Kontakt mit Bayern

Wegen Nagelsmann sei er mit dem FCB in Kontakt gestanden: „Bayern ist doch nicht der Verlierer in der Geschichte. Ich habe auch mit Max Eberl in der Phase telefoniert, als es noch unentschieden war. Falls sich Julian für Bayern entschieden hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen.“