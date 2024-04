Vor Bochum: Matarazzo kritisiert Start in die Trainingswoche

Cheftrainer Pellegrino Matarazzo hat den Start seiner Mannschaft in die Woche vor dem Spiel beim VfL Bochum öffentlich kritisiert. „Nach dem Sieg gegen Gladbach sind wir nicht gut in die Trainingswoche gestartet, bei der ein oder anderen Übung gab es auch Reibung“, sagte er vor der Partie der TSG Hoffenheim beim VfL am Freitagabend (20.30 Uhr).