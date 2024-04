Werder "bedauert es sehr": Dinkci wechselt nach Freiburg

Offensivspieler Eren Dinkci trägt zum Leidwesen von Werder Bremen ab der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Die Breisgau bestätigten am Donnerstag den Transfer des 22-Jährigen, der bis zum Saisonende von Werder an Aufsteiger 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist.

Der in Heidenheim überraschend stark auftrumpfende Dinkci, der eigentlich bis Juni 2025 in seiner Geburtsstadt Bremen unter Vertrag stand, soll aufgrund einer Ausstiegsklausel fünf Millionen Euro gekostet haben. In der laufenden Spielzeit hat der Deutsch-Türke bereits acht Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet. Über die Vertragsdauer machte der Sport-Club wie gewohnt keine Angaben.