Werders Keita nach Disziplinlosigkeit rassistisch beleidigt

Mittelfeldspieler Naby Keita von Werder Bremen ist nach seiner Disziplinlosigkeit vom Wochenende das Ziel rassistischer Beleidigungen geworden. Das machte der Fußball-Bundesligist am Dienstag öffentlich. „Wir verurteilen die rassistischen Kommentare in den sozialen Medien gegen Naby Keita aufs Schärfste“, teilten die Norddeutschen mit.

Menschenverachtende Äußerungen seien "nicht mit den Werten des SV Werder vereinbar", so der Klub weiter: "Wer solche Kommentare schreibt, kann kein Fan unseres Vereins sein. Klare Kante gegen Rassismus!"

Keita hatte am Wochenende die Reise zum Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (0:5) verweigert, nachdem er erfahren hatte, nicht in der Startelf zu stehen. Am Dienstag suspendierte der Klub den 29-Jährigen bis zum Saisonende.