Werder-Coach Ole Werner mit klarer Ansage: "Brauchen noch Punkte"

Sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber noch nicht am Ziel: Ole Werner hält bei Werder Bremen nach dem Befreiungsschlag gegen Stuttgart die Spannung hoch. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, brauchen aber noch ein paar Punkte“, sagte der Trainer der Grün-Weißen vor dem Duell beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) zum angepeilten Klassenerhalt: „Wir wollen an die Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen. Wie viele Punkte wir brauchen, wird man am Ende sehen.“