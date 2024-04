Bremen-Stürmer verkündet Wechsel

Woltemade spielt seit 2010 für Werder. Bei den Fans und dem Verein wolle er sich für die langjährige Unterstützung bedanken, so Woltemade. In der vergangenen Saison wurde er an den damaligen Drittligisten SV Elversberg ausgeliehen. In 31 Spielen steuerte Woltemade zehn Tore und neun Assists bei - am Ende feierte er mit den Saarländern den Aufstieg in die 2. Bundesliga, danach folgte die Rückkehr zu Werder.