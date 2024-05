3:0 gegen den BVB: Mainz greift nach dem Klassenerhalt

Den Champions-League-Finalisten düpiert, dem Klassenerhalt ganz nah: Der FSV Mainz 05 hat nach einem 3:0 (3:0) gegen eine ganz schwache B-Elf von Borussia Dortmund beste Aussichten, auch in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen. Durch den klaren Erfolg rückten die 05er am vorletzten Spieltag auf den 15. Tabellenplatz vor und stehen zwei Punkte vor dem Relegationsrang, auf den Union Berlin abgestürzt ist. Direkt absteigen kann Mainz nicht mehr.