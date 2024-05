600 helle Lichter: Drohnenshow für Meister Leverkusen

Bayer Leverkusen hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft gewonnen. Am Abend nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg am letzten Spieltag projizierte Hauptsponsor Barmenia deshalb mithilfe von 600 Drohnen mehrere bunte Bilder und Sprüche in den Nachthimmel über der BayArena und den zahlreichen Zuschauern.