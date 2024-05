Abschied beim BVB: Reus offenbart Grund für Vereinstreue

Vor dem Duell hat der langjährige Kapitän nun offenbart, warum er dem Verein so lange die Treue gehalten hat. „Ich brauche Freiheit in meinem Leben und der Verein hat mir das immer möglich gemacht. Deshalb gab es für mich nie einen Grund zu sagen: Ich mache jetzt etwas anderes“, erklärt er in der vereinseigenen Serie „All In“.

„Wird sehr emotional!“ Reus spricht über Abschied

Doch auch am Spieltag wird ihm „alles“ fehlen. Dabei will er vor allem nochmal die Atmosphäre einsaugen. Schließlich weiß er, „dass es in dieser Lautstärke nie wieder so kommen wird. Ich habe versucht, es mir schon so einzuprägen, dass ich es immer wieder abrufen kann“, so Reus.