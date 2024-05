Abstiegs-Drama in der Bundesliga! Köln weint - Wahnsinn bei Union Berlin

Es ist das bittere Ende einer unglückseligen Saison: Der 1. FC Köln ist nach einer Niederlage beim 1. FC Heidenheim am 34. Spieltag aus der Bundesliga abgestiegen.

Die Geißböcke verloren am Samstagnachmittag mit 1:4 und beendeten die Spielzeit vor Darmstadt 98 auf dem 17. Tabellenplatz.

Während es für die Kölner der insgesamt siebte Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus ist, spielte sich an der Alten Försterei ein absolutes Fußball-Drama ab. Union Berlin rang den SC Freiburg durch ein Last-Minute-Tor mit 2:1 nieder, sicherte sich damit den direkten Klassenerhalt.

Volland verschießt Strafstoß

Das entscheidende Tor fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Janik Haberer per Nachschuss, nachdem der eingewechselte Kevin Volland zuvor den Strafstoß an den Pfosten gesetzt hatte.