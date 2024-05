Kompletter Abstiegs-Wahnsinn in Köln!

Dank einer Energieleistung darf der 1. FC Köln weiter auf den Klassenerhalt in der Bundesliga hoffen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz gewann gegen Union Berlin 3:2 (1:2) und rückte bis auf drei Punkte an den Abstiegskonkurrenten heran. Dabei überzeugte der FC mit großer Moral und machte einen Zwei-Tore-Rückstand wett, doch für ein Happy End braucht der Köln am kommenden Wochenende zwingend einen Sieg beim 1. FC Heidenheim und ist auf Schützenhilfe angewiesen.

Buschmann eskaliert: „Was ist hier los?“

Sky-Kommentator Frank Buschmann war nach dem Treffer von Downs in der Nachspielzeit kaum noch zu halten und brüllte in sein Mikrofon: „Fußball, was hast du mit uns vor? Was ist hier los? Köln lebt noch! Das ist eine Herzdruckmassage der allerersten Kajüte!“