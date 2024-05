Andrich warnt vor "Harakiri-Fußball" im Hinspiel

Nationalspieler Robert Andrich will mit Bayer Leverkusen das Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Rom mit Köpfchen angehen. „Grundsätzlich ist es immer unser Ziel, mit einem Sieg nach Leverkusen zurückzufahren. Aber wenn es jetzt in Rom in der 85. Minute 1:1 steht, dann wird es von uns sicher keinen Harakiri-Fußball geben. Wir werden in Rom auf Sieg spielen, aber nicht um jeden Preis“, erklärte der 29-Jährige im kicker.