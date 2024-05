Bayer feiert perfekte Saison: "Traum in Erfüllung gegangen"

Lange nach dem Abpfiff und den Feierlichkeiten mit Fans und Meisterschale standen die Unbesiegbaren noch immer inmitten der Arena, gemeinsam mit ihren Familien schossen die Spieler von Bayer Leverkusen zahlreiche Erinnerungsfotos. "Das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich realisiere das immer noch nicht", sagte Robert Andrich, nachdem er mit Tochter Malia eine La Ola vor der Nordkurve angesetzt hatte.

Die Konkurrenz aus München habe "keine schlechte Saison gespielt, aber wir haben eine überragende Saison gespielt." Und was für eine. "Nach dem Bremen-Spiel haben wir uns eine neue Challenge gegeben, dass wir ungeschlagen bleiben. Wir haben es geschafft, wir haben in der Bundesliga Historisches geschafft", sagte Andrich.

Eine große Sause wie nach dem vorzeitigen Titelgewinn am 29. Spieltag gegen Werder Bremen werde es nicht geben, immerhin soll mit der Europa League (am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo) und dem DFB-Pokal (Samstag/1. FC Kaiserslautern) noch das Triple her. Dennoch: "Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir nicht zwei bis drei Getränke haben werden. Im Fußball sollte man den Moment genießen", verriet Granit Xhaka.