Bayern auch in Stuttgart ohne de Ligt

Trainer Thomas Tuchel vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern muss auch im Bundesliga -Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) auf Matthijs de Ligt verzichten.

Der angeschlagene Innenverteidiger soll aber am Sonntag wieder ins Training einsteigen und bestenfalls eine Option für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid sein.