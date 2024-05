Bayern-Flirt? "Habe einen Anruf von Kompany erhalten“

PSV-Shootingstar Johan Bakayoko hat das frühere Interesse von Bayern-Coach Vincent Kompany bestätigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe einen Anruf von Kompany erhalten. Das stimmt. Er hat mir seine Idee vom Fußball erklärt. Das war schön. Ich habe meine Sicht der Dinge mitgeteilt. Es war ein gutes Gespräch, aber das war vergangenen Sommer“, berichtete Bakayoko in der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad.

Bayern-Wechsel wahrscheinlich?

Im Sommer 2023 war Kompany noch Trainer beim FC Burnley, mit dem er kurz zuvor den Aufstieg in die Premier League geschafft hatte. Ein Wechsel des Belgiers nach England kam aber nicht zustande. Bakayoko blieb in Eindhoven, erzielte in der folgenden Saison in 48 Pflichtspielen 14 Tore und legte 14 Treffer auf.

In der Champions League erreichte der 21-Jährige das Achtelfinale, scheiterte dort an Borussia Dortmund.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf die konkrete Nachfrage, ob es diesen Sommer zu einem Wechsel kommen könnte, antwortete der Belgier, der 2023 sein Debüt für die Nationalmannschaft gefeiert hatte: „Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich in der nächsten Saison irgendwo auf einem Fußballplatz stehen werde.“

Bayern baut neuen Kader

Bakayokos Vertrag endet im Sommer 2026. Ob Kompany weiterhin Interesse an dem Offensivspieler zeigt, ist bislang vollkommen offen. Der 38-Jährige war am Donnerstag als neuer Bayern-Coach vorgestellt worden. Laut Sportvorstand Max Eberl bastelt der Rekordmeister gemeinsam mit dem Belgier am neuen Kader für die kommende Saison.