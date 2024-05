Bei Union herrscht Zuversicht statt Angst vor Endspiel

Interimstrainer Marco Grote geht mit Union Berlin ohne Angst in den letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag. „Meine Zuversicht hat sich nicht verändert“, sagte der 51-Jährige: „Angst habe ich keine, ich glaube an jeden einzelnen Spieler.“ Ein Remis im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) an der ausverkauften Alten Försterei würde zumindest den direkten Abstieg verhindern, während ein Sieg die Chance auf den direkten Klassenerhalt eröffnen könnte.