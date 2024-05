Bochum-Trainer Butscher: "Von anderen Zwischenständen lösen"

Trainer Heiko Butscher vom VfL Bochum will sich von der Hektik des letzten Spieltags in der Bundesliga nicht anstecken lassen. „Ich kann mich komplett von den anderen Zwischenständen lösen. Mich interessiert nur unser Auftritt“, sagte der 43-Jährige vor dem Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).