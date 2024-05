"Brutal zuversichtlich": Köln glaubt an die Rettung

Der 1. FC Köln geht „brutal zuversichtlich“ in den Abstiegs-Thriller am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. „Wir glauben dran, bis zum Ende. Rechnerisch ist noch alles möglich“, sagte Trainer Timo Schultz (46) vor der Partie beim 1. FC Heidenheim ( Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER ). Der Tabellenvorletzte muss dort unbedingt gewinnen, um Union Berlin abfangen zu können und die Chance auf die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf zu wahren.

"Jeder weiß, worum es geht", sagte Schultz: "Wir wollen in die Relegation, wir wollen in der Klasse bleiben." Auf die anderen Spielstände will er nicht achten. "Es werden nicht acht Leute mit dem Handy oder iPad auf der Bank sitzen", sagte Schultz: "Wir wollen unsere Hausaufgaben machen, wir wollen gewinnen." Die Mannschaft sei "voller Energie, voller Zuversicht".