Bundesliga: Bayern bindet Talente Zvonarek, Aznou und Aseko Nkili mit Profi-Verträgen

Besonderer Lohn für Lovro Zvonarek: Der 19-Jährige hat nach seinem Tordebüt in der Bundesliga seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterschrieben. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

„Wichtiger Baustein des FC Bayern“

„Dass wir nun erneut drei Talenten Profiverträge geben können, spricht für die Arbeit an unserem FC Bayern Campus. Es ist unsere Philosophie, eine möglichst große Durchlässigkeit zu den Profis zu haben, denn es ist ein wichtiger Baustein des FC Bayern, Talente für absolutes Top-Niveau zu entwickeln“, sagte Sportdirektor Christoph Freund und bescheinigte den drei Spielern „viel Potenzial“.

Zvonarek wechselte 2022 von Slaven Belupo zum FC Bayern und feierte im Januar sein Bundesligadebüt bei den Profis. Am Sonntag erzielte der kroatische U21-Nationalspieler in seinem ersten Einsatz von Beginn an beim 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Tor.