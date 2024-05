Bundesliga heute: Augsburg - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute Abend um 20:30 Uhr trifft der FC Augsburg auf den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Die Augsburger sind seit vier Spielen gegen Stuttgart sieglos und konnten dabei nur einen von möglichen zwölf Punkten holen. Der letzte Sieg der Augsburger gegen den VfB war ein 4:1 zu Hause am 31. Oktober 2021 unter Marks Weinzierl.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dies war zugleich der einzige Sieg der Augsburger in den vergangenen sieben Duellen. Der FC Augsburg verlor zuletzt erstmals unter Jess Thorup drei Bundesligaspiele in Folge. Zuletzt gab es so viele Niederlagen in Serie im Mai 2023 unter Enrico Maaßen. Der FC Augsburg verlor am 30. Bundesliga-Spieltag am Freitagabend mit 1:3 bei Eintracht Frankfurt, damit endete eine Serie von acht ungeschlagenen Freitagsspielen.

VfB Stuttgart: Rekordverdächtige Saison

Der VfB Stuttgart hingegen spielt mit 67 Punkten nach 32 Partien seine beste Bundesliga-Saison und hat 34 Punkte mehr auf dem Konto als am Ende der Vorsaison. Dies ist ein Bundesliga-Rekord.

In dieser Saison feierte der VfB 21 Siege, nur in den beiden Meister-Saisons 1991/92 und 2006/07 gab es ebenso viele Dreier. Mit einem Sieg würde der VfB seine Punkte-Bestmarke für eine Saison mit 34 Spieltagen einstellen. Zudem wird Stuttgart kommende Saison erstmals seit der Spielzeit 2009/10 in der UEFA Champions League antreten. Hauptverantwortlicher für diesen Erfolg ist Sebastian Hoeneß, der in 40 Bundesliga-Partien als VfB-Trainer 80 Punkte holte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Offensive Stärken und defensive Schwächen

Beide Teams zeichnen sich durch viele Tore nach hohen Ballgewinnen aus. Stuttgart traf 11-mal auf diese Weise, Augsburg siebenmal. Nur Leverkusen hatte in dieser Saison mehr hohe Ballgewinne als der FCA.

Allerdings spielte der FC Augsburg in dieser Bundesliga-Saison lediglich dreimal zu null, das unterbietet nur die TSG Hoffenheim. In den vergangenen drei BL-Partien kassierte der FCA elf Gegentore.

Der VfB Stuttgart hingegen traf zuletzt in 14 BL-Spielen in Serie. Beim 3:0 des VfB Stuttgart im Hinrunden-Duell gegen den FC Augsburg trafen Deniz Undav, Serhou Guirassy und Chris Führich – mit zusammen 51 Saisontoren sind sie das torgefährlichste Trio der Vereinshistorie des VfB Stuttgart. Serhou Guirassy und Deniz Undav sind mit je 27 Torbeteiligungen die Topscorer des VfB Stuttgart in dieser Bundesliga-Saison.

Wird FC Augsburg gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.