Bundesliga heute: Bochum - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und Bayer 04 Leverkusen verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der VfL Bochum hat in der Bundesliga unter den derzeitigen Erstligisten nur gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach mehr Spiele gewonnen als gegen Bayer 04 Leverkusen.

Auf der anderen Seite hat die Werkself unter den derzeitigen Bundesligisten nur gegen Bayern, Dortmund und Bremen durchschnittlich weniger Punkte pro Auswärtsspiel geholt als gegen Bochum. Interessant ist auch, dass Leverkusens letzte Niederlage ausgerechnet in einem Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum stattfand: mit 0:3 am letzten Spieltag der Vorsaison.

Leverkusen mit Rekord-Saison

Bayer 04 Leverkusen spielt eine beeindruckende Saison und blieb als erstes Team in den ersten 32 Spielen einer Bundesliga-Saison ungeschlagen. Mit 84 Punkten nach 32 Spielen spielt die Werkself die geteilt zweitbeste Saison der Bundesliga-Geschichte. Sie haben bereits 34 Punkte mehr auf dem Konto als am Ende der Vorsaison, was einen geteilten Rekord darstellt.

Auf der anderen Seite hat der VfL Bochum unter dem neuen Trainer Heiko Butscher in den letzten vier Spielen mehr Punkte geholt als in den letzten zehn Spielen unter Thomas Letsch. Zudem gewann der VfL jüngst erstmals in dieser Saison und erstmals seit über einem Jahr wieder zwei Bundesliga-Partien in Folge.

Schlüsselspieler und Rekorde

Ein Schlüsselspieler für das Spiel könnte Leverkusens Adam Hlozek sein, der beim 5:1-Sieg in Frankfurt als erster Spieler dieser Bundesliga-Saison drei Assists aus dem laufenden Spiel beisteuerte. Leverkusen hat in dieser Saison bereits 82 Tore erzielt, was einen neuen Saisonrekord für die Werkself darstellt.

Der VfL Bochum hingegen hat bereits 65 Gegentore kassiert, nur Darmstadt hat mehr kassiert. Allerdings hat der VfL in den letzten beiden Spielen mindestens drei Tore erzielt und könnte damit für eine Überraschung sorgen. Es bleibt abzuwarten, ob Leverkusen seine beeindruckende Auswärtsbilanz fortsetzen kann oder ob Bochum seine Heimstärke unter Beweis stellt.

