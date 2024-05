Bundesliga heute: Bremen - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Bundesliga-Begegnung zwischen SV Werder Bremen und dem VfL Bochum am heutigen Samstag um 15:30 Uhr verspricht, ein interessantes Spiel zu werden. Die Historie spricht klar für die Bremer: Sie gewannen nur gegen den FC Schalke 04 noch mehr Bundesliga-Spiele (46) als gegen den VfL Bochum (43).

Gegen kein anderes aktuelles BL-Team hat Werder eine so hohe Siegquote wie gegen den VfL (62%). Bochum hingegen verlor nur gegen den FC Bayern mehr BL-Spiele (49) als gegen Werder. Ein weiterer Rückschlag für Bochum ist der Ausfall von Felix Passlack, der aufgrund einer Rot-Sperre fehlt. Passlack war in seinen letzten sechs Bundesliga-Spielen an vier Toren direkt beteiligt.