Bundesliga heute: BVB - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Formkurve: Dortmund und Darmstadt in der Krise

Die Formkurve beider Teams zeigt nach unten. Der SV Darmstadt verlor seine letzten drei Bundesliga-Spiele und blieb dabei jeweils torlos. Vier Niederlagen in Serie kassierten die Lilien in dieser BL-Saison noch nicht.

Borussia Dortmund verlor zwei der vergangenen drei Bundesliga-Partien (1S), das sind genauso viele Niederlagen wie die Schwarz-Gelben in ihren vorherigen 16 Spielen im Oberhaus kassierten. Mit 60 Punkten nach 33 Spielen spielt der BVB seine schwächste BL-Saison seit sieben Jahren (55 in 2017/18).

Historische Ausgangslage: Rekorde und Serien in Gefahr

Trotz der aktuellen Schwächephase hat Dortmund bereits zum neunten Mal in Folge die Qualifikation für die Champions League geschafft, ein laufender Vereinsrekord. Bei einer Niederlage stünde der SV Darmstadt 98 am Saisonende bei nur 17 Punkten in dieser Bundesliga-Saison – in der Drei-Punkte-Ära (seit 1995/96) wäre es dann die zweitschwächste Saison eines Bundesligisten, nach dem FC Schalke 04 mit nur 16 Punkten vor drei Jahren (2020/21).

Nach 2019/20 (0:4 gegen die TSG Hoffenheim) verlor Borussia Dortmund kein Bundesliga-Spiel mehr am letzten Spieltag (2S 1U). Vier 34. Spieltage in Serie blieb der BVB zuletzt von 2013/14 bis 2016/17 je zweimal unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel ungeschlagen (3S 1U).

Der SV Darmstadt gewann noch nie am letzten Saisonspieltag im Oberhaus (1U 3N), punktete aber zuletzt 2016/17 beim 1:1 in Gladbach erstmals. Der SV Darmstadt 98 kassierte in dieser Bundesliga-Saison 82 Gegentore, mehr waren es in einer kompletten Saison in diesem Jahrtausend nur beim FC Schalke 04 in der Saison 2020/21 (86).