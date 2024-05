Bundesliga heute: Darmstadt - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und der TSG Hoffenheim verspricht, ein interessantes Duell zu werden. Die Begegnung findet am 12.05.24 (Sonntag) um 15:30 Uhr statt. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden, wobei in diesem Spiel so viele Tore fielen wie in allen vier vorherigen Bundesliga-Duellen zwischen diesen beiden Vereinen zusammen.