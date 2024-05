Bundesliga heute: FC Bayern - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Bundesliga -Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg am Sonntag, den 12.05.24 um 17:30 Uhr, verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der FC Bayern hat keines seiner 26 Bundesliga-Heimspiele gegen Wolfsburg verloren. Dies ist eine beeindruckende Leistung, die kein anderes Team in der Bundesliga-Geschichte gegen einen Gegner erreicht hat.

Trotz einer schwachen Rückrunde mit nur 25 Punkten aus 15 Spielen, der schlechtesten seit 17 Jahren, haben die Münchner in jedem ihrer letzten 31 Bundesliga-Spiele gegen den VfL getroffen. Mit 90 Toren insgesamt und den meisten Vertikalangriffen aller Teams (76) in dieser Saison, sind die Bayern offensiv stark aufgestellt.

Wolfsburgs Aufschwung unter Hasenhüttl

Der VfL hat zuletzt drei Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen, eine Leistung, die zuletzt von Oktober 2022 bis Januar 2023 gelungen ist. Trotz der geringsten Anzahl an Toren in der zweiten Halbzeit in dieser Saison (15), hat Wolfsburg unter Hasenhüttl vier seiner sechs BL-Spiele gewonnen, mehr Siege als unter dem vorherigen Trainer Niko Kovac in 22 Spielen.