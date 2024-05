Bundesliga heute: Frankfurt - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft Eintracht Frankfurt um 15:30 Uhr auf RB Leipzig in einem Bundesliga-Match, das mit Spannung erwartet wird. In der Hinrunde konnte die Eintracht erstmals einen Auswärtssieg gegen Leipzig verbuchen und ist zu Hause gegen die Sachsen noch ungeschlagen. Leipzig hingegen hat in Frankfurt noch nie gewinnen können.