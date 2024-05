Bundesliga heute: Freiburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Bundesliga -Match zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Heidenheim 1846 verspricht am heutigen Samstag, den 11.05.24, um 15:30 Uhr eine interessante Begegnung zu werden. Beide Teams haben in der Vergangenheit bereits mehrmals gegeneinander gespielt, wobei Heidenheim in der Hinrunde das erste Bundesligaduell mit dem SC Freiburg nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 gewann.

In der Zweitliga-Saison 2015/16 hingegen gewannen die Breisgauer beide Partien. Es ist auch das letzte Heimspiel für Freiburgs Trainer Christian Streich, der seit Dezember 2011 im Amt ist und somit zu den dienstältesten Trainern in den deutschen Profiligen zählt.

Trainerduell und Tabellensituation

Mit einem Sieg könnte der 1. FC Heidenheim die Freiburger in der Tabelle der Bundesliga überholen und erstmals nach Abschluss eines Spieltags vor den Breisgauern stehen. Der SC Freiburg ist seit sieben Bundesliga-Heimspielen sieglos, während Heidenheim nur eins der letzten neun Auswärtsspiele in der Bundesliga verlor.

Spieler im Fokus und taktische Ausrichtung

Im Fokus steht auch Freiburgs Keeper Noah Atubolu, der in Köln mit sieben abgewehrten Torschüssen seinen persönlichen Rekord in der Bundesliga einstellte. Beide Teams sind eher zurückhaltend in der Offensive, mit nur 368 Torschüssen für Freiburg und 371 für Heidenheim in dieser Saison. Allerdings wird Heidenheim ohne seinen besten Torschützen Tim Kleindienst auskommen müssen, der wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist.