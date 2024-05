Bundesliga heute: Gladbach - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel treffen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt zum 100. Mal aufeinander. Ein besonderes Jubiläum, das von der Historie der beiden Mannschaften geprägt ist. Die Eintracht konnte im Oberhaus gegen kein anderes Team so viele Punkte sammeln wie gegen Gladbach.

Zuletzt blieben die Adler in fünf Bundesligaduellen gegen die Fohlen unbesiegt und konnten sogar die letzten beiden Duelle in Mönchengladbach für sich entscheiden. Ein besonderer Spieler im Fokus ist Frankfurts Hugo Ekitike, der nach neun torlosen Bundesliga-Einsätzen nun in drei Spielen in Folge traf.

Die aktuelle Form der Teams

Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison mit 33 Punkten nach 32 Partien seine schwächste Bundesliga-Saison seit 13 Jahren hingelegt. Mit nur 13 Punkten nach 15 Rückrunden-Spieltagen steht die Mannschaft sogar schlechter da als in den beiden Abstiegs-Saisons 1998/99 und 2006/07.

Eintracht Frankfurt hingegen verlor drei seiner letzten vier Bundesliga-Spiele, was genauso viele Niederlagen sind wie in den vorherigen 15 Partien. Unter Trainer Dino Toppmöller droht nun erstmals eine Serie von drei Bundesliganiederlagen in Folge.

Profitiert die Borussia von ihrer Kopfballstärke?

Ein interessanter Aspekt des heutigen Spiels könnte die Kopfballstärke von Borussia Mönchengladbach sein. Mit 14 Kopfballtoren in dieser Saison sind sie in dieser Kategorie nur von Bayern München übertroffen. Zudem erzielten die Fohlen vier der letzten sieben Bundesliga-Tore vor heimischer Kulisse mit dem Kopf. Eintracht Frankfurt hingegen kassierte bereits zehn Kopfballgegentore in dieser Saison.

Ein weiterer Faktor könnte die Eckenbilanz sein: Während Gladbach bereits 14 Tore nach Eckbällen erzielte, konnte Frankfurt erst ein einziges Eckballtor verbuchen. Besonders im Blickpunkt steht dabei Robin Hack von Borussia Mönchengladbach, der alle seine neun Tore in dieser Bundesliga-Saison im Jahr 2024 erzielte.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BMG gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

