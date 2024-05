Bundesliga heute: Heidenheim - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Es ist das vierte Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Köln im Profifußball. Im bisher einzigen Bundesliga-Duell in der Hinrunde trennten sich beide Teams mit einem Unentschieden.

Kölns einziger Sieg in Heidenheim stammt aus der Saison 2018/19 in der 2. Liga. Heute steht für den 1. FC Köln viel auf dem Spiel: Sie müssen gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Union Berlin hoffen, um den Abstieg zu vermeiden.

Köln und der Kampf um den Klassenerhalt

Die Kölner haben in dieser Saison nur ein einziges Auswärtsspiel gewonnen und erspielten sich nur 56 Großchancen. Zudem lag der 1. FC Köln in dieser Saison die wenigsten Spielminuten in Führung.