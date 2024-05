Bundesliga heute: Hoffenheim - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

{ "placeholderType": "MREC" }

Die TSG hat gegen RB Leipzig eine Niederlagenquote von 60%, nur gegen den FC Bayern München ist diese Quote höher. Die Sachsen haben zudem in diesem Kalenderjahr erstmals vier Pflichtspiele in Folge gewonnen und sind seit neun Pflichtspielen unbesiegt.

Leipzigs beeindruckende Form und Hoffenheims Defensive

RB Leipzig hat seit Anfang März mehr Punkte in der Bundesliga gesammelt als jedes andere Team und Benjamin Sesko hat in jedem seiner letzten zehn Bundesliga-Startelfeinsätze mindestens ein Tor erzielt oder vorbereitet, was einen neuen Klubrekord darstellt. Auf der anderen Seite hat die TSG Hoffenheim fünf ihrer letzten sieben Bundesliga-Spiele verloren, obwohl sie zuletzt erstmals seit Mai 2023 wieder zwei Bundesliga-Heimsiege in Folge feiern konnte.

Die Defensive der TSG hat in jedem ihrer letzten 26 Bundesliga-Spiele mindestens ein Gegentor kassiert, was einen laufenden Vereins-Negativrekord darstellt. Mit 63 Gegentoren stellt Hoffenheim die zweitschwächste Defensive der Bundesliga-Saison dar, während Leipzig mit 35 Gegentoren die zweitbeste Defensive hat.

Schlüsselspieler und Rekorde im Fokus

Trotz der schwierigen Lage der TSG Hoffenheim gibt es auch positive Aspekte, insbesondere in Form von Andrej Kramaric. Der kroatische Stürmer erzielte im letzten Spiel gegen den VfL Bochum seinen ersten Doppelpack der Saison und hat in den letzten vier Bundesliga-Spielen fünf Scorerpunkte gesammelt.

Bei RB Leipzig haben Benjamin Sesko und Lois Openda in den letzten vier gemeinsamen Bundesliga-Spielen jeweils getroffen. Sollten sie heute Abend beide erneut treffen, würden sie einen Bundesliga-Rekord einstellen. Lois Openda hat in dieser Saison bereits 24 Tore erzielt, nur Uwe Seeler 1963/64 und Harry Kane in dieser Spielzeit haben in ihrer Debütsaison öfter getroffen.

Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Spieler ihre beeindruckende Form beibehalten und ob die TSG Hoffenheim ihre Defensive stabilisieren kann, um RB Leipzig Paroli zu bieten.

Wird TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird TSG gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.