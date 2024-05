Bundesliga heute: Leverkusen - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen trifft am heutigen Samstag um 15:30 Uhr auf den FC Augsburg. Für beide Teams ist dieses Match noch von großer Bedeutung. Während Leverkusen bereits eine beeindruckende Saison hinter sich hat und kurz davor steht, als erstes Team überhaupt eine Bundesliga-Saison ohne Niederlage zu beenden, kämpft der FC Augsburg nach vier Bundesliga-Pleiten in Folge gegen einen negativen Vereinsrekord.

Leverkusen vor zahlreichen Bestwerten

Die Leverkusener haben in dieser Saison bereits mehrere Rekorde aufgestellt. Sie blieben in den letzten 50 Pflichtspielen ungeschlagen und bauten damit den Rekord in den fünf großen Ligen Europas weiter aus. Zudem könnten sie als erstes Team der Bundesliga-Historie in einer Saison keinen Punkt nach Führungen verspielen.

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Florian Wirtz und Álex Grimaldo, die als drittes Duo seit detaillierter Datenerfassung eine zweistellige Anzahl an Toren und Assists in einer Bundesliga-Saison erzielten. Auch Granit Xhaka stellte mehrere Rekorde auf, darunter die meisten Ballaktionen, Pässe und meiste angekommene Pässe eines Akteurs in einer Bundesliga-Spielzeit.

Augsburg kämpft gegen Negativrekord

Der FC Augsburg steht vor einer großen Herausforderung. Nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen droht nun der negative Vereinsrekord. Trotz dieser schwierigen Situation hat der FCA in dieser Saison auch Positives vorzuweisen. So holte der Verein 23 Punkte nach Rückständen, was Ligahöchstwert ist.

Zudem kassierte die Fuggerstädter nur sieben Gegentore in der Schlussviertelstunde dieser Bundesliga-Saison, einzig Leverkusen und RB Leipzig hatten weniger. Trotz der schwachen Bilanz, die Augsburg gegen Bayer hat, wird das Team alles daran setzen, eine weitere Pleite zu verhindern.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird B04 gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.