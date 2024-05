Bundesliga heute: Mainz - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga -Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund verspricht eine spannende Begegnung zu werden. Die Mainzer sind seit sieben Spielen gegen Dortmund sieglos, wobei der letzte Sieg im Juni 2020 in Dortmund gelang. Trotzdem hat Dortmund die letzten sechs Gastspiele in Mainz gewonnen - eine beeindruckende Serie, die nur beim VfL Wolfsburg übertroffen wurde.

Jonathan Burkardt von Mainz hat seit März in der Bundesliga nur weniger direkte Torbeteiligungen als Harry Kane, Loïs Openda und Deniz Undav. Mit sieben Saisontoren hat er mindestens dreimal öfter getroffen als jeder seiner Mitspieler.

Starke Heimleistung von Mainz gegen Dortmunds Auswärtsstärke

Trotz der beeindruckenden Auswärtsbilanz von Dortmund, die nur ein Spiel von den letzten elf Bundesliga-Auswärtsspielen verloren haben, ist Mainz unter Bo Henriksen zu Hause noch unbesiegt. Seit seiner Amtsübernahme Mitte Februar hat kein anderes Team so viele Heimpunkte wie der FSV gesammelt.

Mit 29 Punkten nach 32 Spielen spielt der 1. FSV Mainz 05 seine schwächste Bundesliga-Saison zum Vergleichszeitpunkt, aber sie haben nur zwei ihrer ersten elf BL-Spiele unter Bo Henriksen verloren. Mainz ist seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen - so lange wie zuletzt vor einem Jahr.

BVB-Angriff gegen Mainzer Defensive gefordert

Borussia Dortmund hat drei der letzten vier Topspiele in der Bundesliga gewonnen, alle drei Siege waren auswärts. Mainz hingegen hat nur eines der letzten sieben Topspiele gewonnen. In der Bundesliga-Rückrunde hat der FSV Mainz 05 zu Hause nur fünf Gegentore kassiert, nur Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig haben noch weniger kassiert. Dortmund hat in der Rückrunde auswärts erst sieben Gegentore kassiert, Ligabestwert zusammen mit Bayer 04 Leverkusen.