Bundesliga heute: Wolfsburg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der VfL Wolfsburg auf den SV Darmstadt 98. Die Wölfe haben in den letzten beiden Spielen gegen Darmstadt jeweils gewonnen und sind vor heimischer Kulisse gegen die Lilien noch ungeschlagen. Mit Maximilian Arnold haben sie einen Spieler in ihren Reihen, der seit seinem Bundesliga-Debüt im November 2011 die meisten Fernschusstore erzielt hat, zusammen mit Robert Lewandowski. Arnold ist auch der Spieler, der seit September 2017 die meisten direkten Freistöße verwandelt hat. Wolfsburg hat unter ihrem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl bereits drei von fünf Bundesligaspielen gewonnen, genauso viele Siege wie unter seinem Vorgänger Niko Kovac in 22 Spielen. Die Wölfe haben zuletzt auch ihre Heimflaute beendet und wollen nun erneut vor heimischer Kulisse gewinnen.

SV Darmstadt 98: Abstieg und Hoffnung auf Auswärtssieg

Der SV Darmstadt 98 hat in dieser Saison die meisten Weitschussgegentore kassiert und ist bereits rechnerisch abgestiegen. Dies ist das vierte Mal in ihrer fünften Bundesligasaison, dass die Lilien absteigen müssen. Mit 73 Gegentoren haben sie die schwächste Defensive der laufenden Bundesligasaison, aber sie hoffen, dass sie in Wolfsburg ihre Defensivleistung verbessern können.

Statistiken und Erwartungen für das Spiel

Interessant ist, dass der VfL Wolfsburg in dieser Saison erst vier Tore per Kopfball erzielt hat, nur der FC Augsburg und Darmstadt haben weniger Kopfballtore. Darmstadt hat in dieser Saison bereits 97 Startelfwechsel vorgenommen, das ist Ligahöchstwert. Wolfsburg hat 86 Startelfwechsel vorgenommen. Beide Teams werden also wahrscheinlich mit einer veränderten Startelf ins Spiel gehen. Trotz des Abstiegs von Darmstadt und der starken Form von Wolfsburg wird das Spiel sicherlich interessant und es bleibt abzuwarten, ob Wolfsburg die Heimsiegesserie fortsetzen kann und ob Darmstadt ihre Defensivleistung verbessern kann.

Wird VfL Wolfsburg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird WOB gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.