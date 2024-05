Bundesliga heute: Wolfsburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Mainz: Auf der Suche nach dem ersten Auswärtssieg

Der 1. FSV Mainz 05 hat in dieser Saison noch keinen Auswärtssieg erzielt und ist seit 20 Bundesliga-Auswärtspartien sieglos, was einen neuen Negativrekord für den Verein darstellt. Trotzdem sind die Rheinhessen seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen und kann mit fünf Punkten Vorsprung auf den 1. FC Köln nicht mehr direkt absteigen.

Der südkoreanische Spieler Jae-Sung Lee ist in Topform und erzielte zwei Doppelpacks in seinen letzten fünf BL-Spielen. Seit der Amtsübernahme von Bo Henriksen hat Mainz in zwölf Bundesliga-Spielen 20 Punkte geholt, was nur von Leverkusen, Leipzig, Stuttgart und den Bayern übertroffen wurde.