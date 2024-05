Bundesliga-Marktwerte: Absturz für zahlreiche Bayern-Stars

Auch Bayerns Torjäger betroffen

Neben Lovro Zvonarek (plus 1,5 auf 3 Millionen), Konrad Laimer (plus 2 auf 30 Millionen) und Aleksandar Pavlovic (plus 5 auf 30 Millionen), steigert sich vor allem Jamal Musiala (plus 10 Millionen) auf einen Marktwert von 120 Millionen Euro und ist damit der erste Verfolger von DFB-Kollege Wirtz.