Bundesliga: Neuer Spielball für die Saison 2024/25 vorgestellt

Der offizielle Spielball für die kommende Saison der Bundesliga und 2. Bundesliga ist dem Torjubel gewidmet. Der von Derbystar produzierte „Bundesliga Brillant APS“, der am Dienstag vorgestellt wurde, greift das Thema sinnbildlich durch typische Jubelposen auf zwölf farbigen Fünfecken auf.

Bereits in den 1970er Jahren war das Unternehmen in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten – zunächst durch Kooperationen mit Klubs, ehe Derbystar-Bälle in der Saison 1979/80 bei allen 306 Bundesliga-Spielen zum Einsatz kamen.